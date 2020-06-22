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Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

22 июня, в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Также в церемонии возложения принимали участие волонтеры. Все присутствующие были без масок, но при этом соблюдали социальную дистанцию, отмечает ТАСС. Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками церемонии, исполнив композицию "Священная война" и песню "Журавли" Марка Бернеса.

Напомним, 79 лет назад 22 июня 1941 года в 4 часа утра нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 

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Вестник Кавказа

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