В МИД Китая прокомментировали ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что оказание максимального давления на Иран никак не поможет в урегулировании ситуации вокруг ядерной проблемы Исламской Республики. Таким образом он прокомментировал заявление "евротройки".

Ранее главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании настоятельно призвали Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того требует организация. В заявлении говорится, что "евротройка" с большой озабоченностью приняла к сведению, что Иран на протяжении многих месяцев препятствует затребованному доступу инспекторов МАГАТЭ, таким образом, организация не может реализовать свой мандат.

"Мы обратили внимание, что главы МИД трех европейских стран подтвердили свою приверженность сохранению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и призвали к полному выполнению резолюции 2231 СБ ООН (по иранской ядерной проблеме - прим. ред.). Считаем, что стратегия оказания на Иран максимального давления не поможет устранить озабоченности сторон, связанные с иранской ядерной проблемой", - цитирует представителя китайского МИД РИА Новости.

По его словам, попытки в одностороннем порядке инициировать в СБ ООН механизм быстрого возобновления санкций приведет к тяжелым последствиям, эти действия идут вразрез с усилиями по защите СВПД.

Чжао Лицзянь также акцентировал внимание на том, что КНР готова работать совместно с международным сообществом, строго соблюдать СВПД и резолюции СБ ООН, а также содействовать решению иранской ядерной проблемы.