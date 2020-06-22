В половине штатов США взлетела заболеваемость COVID-19

В половине американских штатов резко взлетела заболеваемость COVID-19, особенно среди молодежи, сообщают СМИ.

Почти половина штатов сообщают о росте числа новых случаев, а некоторые продолжают бить рекорды по ежедневному приросту заболевших.

Также губернаторы южных штатов указывают, что доля молодых людей среди заболевших COVID-19 увеличивается, передает CNN.

В Калифорнийском тихоокеанском медицинском центре считают, что отчасти высокое число заболевших может быть объяснено растущим количеством тестов, но также подчеркивают, что рост заболеваемости вызван нарушением санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 280 576 129 случаев заражения COVID-19, почти 120 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 622 тысяч человек выздоровели.