Стало известно, когда откроются популярные курорты России

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что к началу июля все популярные туристические направления страны будут открыты для российских путешественников.

"К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето - безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока", - цитирует ТАСС главу ведомства.

Зарина Догузова, напомнила, что в Краснодарском крае с 21 июня отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион граждан, частично снят режим эпидемиологического контроля, а также отменены ограничения по передвижению внутри региона.

22 июня из Москвы в Сочи отправился первый туристический авиарейс. "Выполнение этого рейса ознаменовало начало летнего сезона для российских путешественников", - заявил генеральный директор авиакомпании "Россия" (выполнявшей рейс) Сергей Александровский.

Управляющий директор туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко рассказала, что за период ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции образовался большой отложенный спрос на комплексный туристический продукт. "На рост спроса также влияет и ценовая политика - в этом году путешествия будут обходиться туристам дешевле, чем годом ранее", - отметила она.