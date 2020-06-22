Жителей Костанайской области предупредили об ужесточении карантина

Государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло объявил об ужесточении карантина с 23 по 30 июня. Это объясняется ростом числа заболевших, говорится в постановлении санврача.

"В области в последние дни отмечается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции", - сообщил Нечитайло, уточнив, что "ежедневно регистрируется от 50 до 100 заболевших". "Число зараженных достигло 518 человек, с учетом всех заболевших - симптомных и бессимптомных", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

В связи с этим в течение недели в области поручено приостановить деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за исключением дежурных групп); запретить работу спорткомплексов (кружков, секций и др.), за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек; ограничить работу объектов общепита, разрешить только по принципу "доставки до клиентов" и "на вынос".

С 00:00 27 июня по 28 июня включительно на территории Костаная, Рудного, Житикары, Лисаковска, Аркалыка, Тобыла будет действовать режим локдауна (запрет свободного входа или выхода из определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией).

Жителям запретят покидать свои дома за исключением случаев выхода на работу, обращения за медицинской помощью, покупки продтоваров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах, выноса мусора, поездок на дачу на личном транспорте, поездок по уходу за больными и престарелыми людьми, выгула животных.

На территории этих городов запрещены все виды игровой и развлекательной деятельности.

Приостановит работу общественный транспорт (за исключением транспорта, обслуживающего АО "ССГПО" в городе Рудном), в том числе дачные маршруты.

Закроются торговые объекты, за исключением тех, которые продают продукты питания. Приостановится работа всех торговых рынков вне зависимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой торговли продуктами питания.

Также будет запрещено посещение скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.