РЖД возобновят курсирование более 70 поездов дальнего следования

В ближайшее время "Российские железные дороги" (РЖД) восстановят курсирование более 70 поездов дальнего следования. В связи с восстановлением спроса на путешествия возобновят перевозку пассажиров 12 поездов "Сапсан" и 59 поездов Федеральной пассажирской компании.

В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки, говорится в сообщении холдинга. В настоящее время, в связи с постепенным снятием ограничений, установленных субъектами РФ, и со стартом российского туристического сезона, число реализуемых проездных документов выросло почти в два раза - до 200 тысяч в сутки, передает ТАСС.

Большинство проездных документов (37%) были приобретены на поезда в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Примерно 32% билетов пассажиры купили на поезда в сообщении с Москвой, еще 31% - на поезда, курсирующие в сообщении с регионами.

Также в РЖД подчеркнули, что в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии коронавирусной инфекции.