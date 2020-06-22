Визовый центр Великобритании в Тбилиси возвращается к работе

Посольство Великобритании информирует о том, что визовый центр Соединенного Королевства в Тбилиси возобновит работу с 29 июня. График работы центра можно уточнить на веб-сайте: https://pos.tlscontact.com/tbs_en/index.php.

Пресс-служба диппредставительства предупреждает, что во время посещения центра необходимо соблюдать правила безопасности в связи с пандемией COVID-19: измерять температуру, быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, в посольстве напомнили, что при въезде на территории Британии с 8 июня действуют новые правила, с которыми можно ознакомиться на сайте https://www.gov.uk/uk-border-control.

"Хотим напомнить также, что посольство Великобритании в Грузии не выдает британские визы и не предоставляет консультации по визам", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

Напомним, что визовый центр Великобритании в Тбилиси был закрыт в связи распространением коронавирусной инфекции нового типа.