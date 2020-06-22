Анна Долидзе решила выйти из Высшего совета юстиции Грузии

Несудебный член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе сообщила, что на фоне скандала и неоднократных призывов части коллег решила выйти из совета.

"Сегодня я внесу заявление на имя госпожи Саломе Зурабишвили и облегчу ей задачу", - цитирует ее Sputnik Грузия.

"Я приступлю к строительству "Движения для народа"", - объявила Долидзе, отметив, что ее "главным единомышленником будет грузинский народ".

Свое решение Долидзе объяснила целенаправленной борьбой и грязной пиар-кампанией, развязанной против нее.

В последнее время она. будучи членом Высшего совета юстиции, выступала с критическими заявлениями о недостатках грузинской судебной системы и указывала на клановое правление в ней. Также Долидзе критиковала действующую власть по различным вопросам и делала политические заявления, что негативно воспринималось членами совета юстиции.

Долидзе, занимающая пост члена Высшего совета юстиции по квоте президента Грузии с 2018 года, в мае создала общественную организацию "Движение для народа", а на прошлой неделе заявила о создании политической платформы. На фоне этого в совете юстиции встал вопрос о прекращении ее полномочий. Принять решение об уходе Долидзе попросила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Согласно закону, глава государства не имеет права освобождать члена Высшего совета юстиции.