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Анна Долидзе решила выйти из Высшего совета юстиции Грузии

Анна Долидзе решила выйти из Высшего совета юстиции Грузии

Несудебный член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе сообщила, что на фоне скандала и неоднократных призывов части коллег решила выйти из совета.

"Сегодня я внесу заявление на имя госпожи Саломе Зурабишвили и облегчу ей задачу", - цитирует ее Sputnik Грузия.

"Я приступлю к строительству "Движения для народа"", - объявила Долидзе, отметив, что ее "главным единомышленником будет грузинский народ".

Свое решение Долидзе объяснила целенаправленной борьбой и грязной пиар-кампанией, развязанной против нее.

В последнее время она. будучи членом Высшего совета юстиции, выступала с критическими заявлениями о недостатках грузинской судебной системы и указывала на клановое правление в ней. Также Долидзе критиковала действующую власть по различным вопросам и делала политические заявления, что негативно воспринималось членами совета юстиции.

Долидзе, занимающая пост члена Высшего совета юстиции по квоте президента Грузии с 2018 года, в мае создала общественную организацию "Движение для народа", а на прошлой неделе заявила о создании политической платформы. На фоне этого в совете юстиции встал вопрос о прекращении ее полномочий. Принять решение об уходе Долидзе попросила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Согласно закону, глава государства не имеет права освобождать члена Высшего совета юстиции.

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Вестник Кавказа

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