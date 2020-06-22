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День парада Победы порадует москвичей комфортной погодой

День парада Победы порадует москвичей комфортной погодой

В день парада Победы в Москве ожидается до 23-25 градусов тепла. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, 24 июня будет комфортная погода без осадков.

Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, атмосферное давление около нормы.

В "Фобос" также отметили, что на начало парада облаков не будет, а в течение дня могут быть небольшие облака, но проведению воздушной части парада они не помешают.

 

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Вестник Кавказа

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