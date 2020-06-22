Пять человек погибли в Турции в результате наводнения

По меньшей мере пять человек погибли в результате наводнения в провинции Бурса на северо-западе Турции. Ранее здесь прошли проливные дожди, уточняют местные власти.

Сообщается, что после схода селя в районе Кестель провинции Бурса погибли женщина-инвалид и четверо членов одной семьи, в том числе ребенок. Один человек пропал без вести, спасатели ведут его поиски.

Отмечается, что разгул стихии нанес значительный ущерб инфраструктуре района, повреждены автодороги, ведется их восстановление.

Работами по ликвидации последствии стихийного бедствия руководит глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает РИА Новости.