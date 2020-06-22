Комфортная погода ожидается на протяжении почти всей недели в Москве

Теплая погода без значительных осадков ожидается в Москве на этой неделе, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Погода будет комфортная, за исключением только одного дня - вторника. Во вторник ожидаем около 20 градусов, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, атмосферное давление около нормы. Все последующие дни ожидается без каких-либо существенных осадков, может быть, в четверг только кратковременный дождь в послеполуденные часы, и то только местами", - цитирует его РИА Новости.

В среду, уточнил синоптик, в Москве прогнозируется переменная облачность, осадков не будет, воздух прогреется до 23-25 градусов, скорость северного ветра составит 5-10 м/с, атмосферное давление останется в районе нормы.

На следующий день, в четверг, атмосферное давление поднимется и превысит норму. Температура воздуха останется в пределах 24-26 градусов, в конце недели столбики термометров могут подрасти до 27 градусов.

Таким образом, по словам Синенкова, погода на этой неделе в столице не будет ни жаркой, ни холодной, температура воздуха будет соответствовать норме или немного, на 1-2 градуса, превышать ее.