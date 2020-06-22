Владимиров возложил цветы к мемориалу "Вечная Слава" в Ставрополе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в траурных мероприятиях в Ставрополе по случаю Дня памяти и скорби.



"В Ставрополе на мемориале "Вечная Слава" возложили цветы к Вечному огню и мемориальным плитам с именами бойцов. Тех, кто погиб при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков в январе 1943 года", - написал он на своей странице в Instagram.

Губернатор также напомнил, что с начала суровых испытаний, которые принесла Родине Великая Отечественная война, прошло 79 лет. "Сегодняшняя акция напоминает всем нам, какой ценой досталась Великая Победа", - подытожил Владимиров.

Напомним, 22 июня в России отмечают День памяти и скорби: ровно 79 лет назад с нападения фашистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война.

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