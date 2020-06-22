В Туркестане создан университет туризма и гостеприимства

В Туркестане при министерстве культуры и спорта Казахстана открылся международный университет туризма и гостеприимства.

С этого года новый вуз начинает прием абитуриентов. Кроме факультетов туризма имеются спортивные кафедры. На 2020-2021 учебный год выделено 800 грантов, сообщили в региональной службе коммуникаций Туркестанской области.

По итогам четырехлетней образовательной программы выпускники получают два диплома международного образца. "Это позволит выпускникам беспрепятственно работать по своей специальности в любой точке мира", - цитирует областную службу коммуникаций Sputnik Казахстан.

Также они получат возможность повышения квалификации в международной туристской организации ООН (UNWTO).

Кроме того, на базе нового вуза совместно с центром повышения квалификации будет работать языковой центр для сдачи международных экзаменов IELTS, TOEFL, углубленного изучения иностранных языков.