Люксовое авто и Lada "встретились" в ДТП в Армении

Кроссовер класса люкс Porsche Cayenne и легковая Lada Samara столкнулись на северо-востоке Армении минувшей ночью, сообщение о ДТП опубликовано на сайте МЧС.

Около 23.00 в наццентр кризисного реагирования поступил сигнал о ДТП на трассе Ванадзор-Дилижан, неподалеку от села Лермонтово, пишет "Новости-Армения".

На место событий выехали опергруппа областного спасательного управления и два пожарно-спасательных отряда. Оказалось, что на 20-м километре трассы столкнулись "ВАЗ-2115" и Porsche Cayenne, за рулем которого был Ваге А, 1984 года рождения.

В результате пострадали три человека, на "Скорой помощи" их госпитализировали в Ванадзорский медцентр.