Ребенок на самокате погиб под колесами грузовика в Дагестане
Семилетний мальчик стал жертвой ДТП в Агульском районе, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.
Трагедия случилась в субботу 20 июня в 15:20 мск, на 73-м километре дороги "Мамраш-Ташкапур – Араканский мост". Водитель "ГАЗ-53", 42-летний житель Агульского района, сбил проезжавшего на самокате вне зоны пешеходного перехода 7-летнего мальчика.
В результате ребенок с различными травмами был доставлен в районную больницу, врачи не смогли спасти его, и он скончался.
Водителя доставили в районное ОМВД, в отношении него собран материал для принятия процессуального решения.
Вестник Кавказа
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