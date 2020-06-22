Ребенок на самокате погиб под колесами грузовика в Дагестане

(с) скриншот видео ГУ МВД по Дагестану

Семилетний мальчик стал жертвой ДТП в Агульском районе, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.

Трагедия случилась в субботу 20 июня в 15:20 мск, на 73-м километре дороги "Мамраш-Ташкапур – Араканский мост". Водитель "ГАЗ-53", 42-летний житель Агульского района, сбил проезжавшего на самокате вне зоны пешеходного перехода 7-летнего мальчика.

В результате ребенок с различными травмами был доставлен в районную больницу, врачи не смогли спасти его, и он скончался.

Водителя доставили в районное ОМВД, в отношении него собран материал для принятия процессуального решения.