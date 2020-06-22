Начало недели на Кубани будет жарким и дождливым

Синоптики прогнозируют, что в Краснодарском крае начало недели будет жарким. Сегодня, а также 23 и 24 июня столбики термометров поднимутся до 32°.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", ночью 23 июня в Краснодаре будет 18-20°, днем 30-32°. Будет облачно с прояснениями, ветер 1-3 м/с.

На Кубани ночью прогнозируют 15-20°, местами в юго-восточных предгорьях 12-17°. Днем завтра воздух прогреется до 27-32°. На Черноморском побережье возможен дождь, в Туапсинском районе - гроза.

24 июня ночью в Краснодаре ожидается 21-23°, а днем - 28-29°. Ожидается небольшой дождь и незначительный ветер.

В крае ночью температура воздуха составит 15-20°, днем потеплеет до 27-32°. Местами возможны осадки, будет гроза.