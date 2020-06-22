ВС Азербайджана отработали наступление в горах (ВИДЕО)

Военнослужащие армии Азербайджана провели учения, в рамках которых отработали ведение наступательных действий в условиях горной местности. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что в учениях было задействовано около 800 военнослужащих, около 100 единиц боевых бронированных машин и автомобильной техники, около 40 артиллерийских установок разных калибров, а также 6 боевых и транспортных вертолетов.

"Целью учения стало совершенствование боевых навыков командиров в условиях горной местности, управление подразделениями в ходе наступательных действий в горах, проверка физической выносливости личного состава, а также организация взаимодействия подразделений. Подразделения, поднятые по тревоге, успешно выполнили задачи по захвату резервного района, горных перевалов и доминирующих высот, а также созданию благоприятных условий для наступления основных сил", - сообщили в Минобороны.

Завершились учения проведением боевых стрельб.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев, военные учения в горах крайне важны для азербайджанской армии. "В основном, дислокация наших военнослужащих – это горы и предгорья, так что умение воевать в горах попросту необходимо для нашей армии. И на границе с Арменией, и на линии соприкосновения с оккупантами в зоне нагорно-карабахского конфликта у нас почти всюду горы, поэтому сегодняшние учения являются, по сути, наиболее существенными для азербайджанской обороноспособности", - прежде всего сказал он.

"На этих учениях отрабатываются все новые вооружения и тактики, которые обязательно должны применяться в боевых условиях. Кстати, министр обороны Закир Гасанов по этому поводу недавно говорил, что приоритет азербайджанской армии – это бои именно в горных условиях. Таким образом, сегодня с использованием самого современного оружия, подходящего для горных условий, велось обучение нового кадрового состава, чтобы военные освоили применение новейших вооружений и натренировались воевать в горах, где свои трудности – давление, нагрузки. Нужно это, к примеру, тем отрядам, которые уже обучены для ведения боевых действий в степи, но еще не могут воевать в горах (ведь бои в горах и в степи – совсем разные вещи)", - сообщил Арзу Нагиев.