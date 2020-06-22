Крупная партия гуманитарной помощи поступила в Карачаево-Черкесию из ОАЭ

Гуманитарная помощь поступила в Карачаево-Черкесию из ОАЭ, рассказал глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram.

"В республику направлены 2,5 тыс защитных комбинезонов, 1 тыс медицинских халатов, 1 тыс тест-систем для определения COVID-19, 4 тыс дезинфицирующих средств, по 10 тыс медицинских масок и бахил, 100 тыс пар медицинских перчаток", - рассказал он.

Темрезов заверил, что все средства защиты будут оперативно распределены между медицинскими учреждениями республики.

Он выразил благодарность главе Чечни Рамзана Кадырова и наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бин Зайеду Аль Нахайяну.