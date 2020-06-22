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Мосгоризбирком обещал отсутствие очередей на голосовании по поправкам

Мосгоризбирком обещал отсутствие очередей на голосовании по поправкам

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что очередей на избирательных участках на голосовании по Конституции РФ в Москве не будет.

По его словам, нагрузка увеличится, члены участковых комиссий будут работать семь дней, а не один, как на выборах. "Но эта возможность проголосовать в течение семи дней будет способствовать тому, что очереди на участках образовываться не будут", - сообщил он в ответе на вопрос, увеличилась ли нагрузка членов УИК и не образуются ли очереди на участках в связи с масштабным голосованием по месту пребывания.

По его словам, с одной стороны, общий объем работы увеличится, но с другой стороны, он будет равномерно распределен на семь дней, передает РИА Новости.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля.

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