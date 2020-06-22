Мосгоризбирком обещал отсутствие очередей на голосовании по поправкам

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что очередей на избирательных участках на голосовании по Конституции РФ в Москве не будет.

По его словам, нагрузка увеличится, члены участковых комиссий будут работать семь дней, а не один, как на выборах. "Но эта возможность проголосовать в течение семи дней будет способствовать тому, что очереди на участках образовываться не будут", - сообщил он в ответе на вопрос, увеличилась ли нагрузка членов УИК и не образуются ли очереди на участках в связи с масштабным голосованием по месту пребывания.

По его словам, с одной стороны, общий объем работы увеличится, но с другой стороны, он будет равномерно распределен на семь дней, передает РИА Новости.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля.