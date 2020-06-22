Битаров возложил цветы к Мемориалу Славы во Владикавказе (ВИДЕО)

Сегодня в Северной Осетии, как и по всей России, отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. По случая Дня памяти и скорби глава республики Вячеслав Битаров возложил цветы на Мемориале Славы во Владикавказе.

"День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны...самая кровопролитная страница в истории Родины, которая навсегда изменила жизнь десятков миллионов людей. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем великий подвиг наших старших, которые освободили мир от фашизма. Трудно даже представить, какие суровые испытания выпали на долю наших бабушек и дедушек. Мы перед ними в неоплатном долгу", - написал глава Северной Осетии на своей странице в Instagram.

Он также напомнил, что из 95 тыс солдат и офицеров, ушедших на фронт из Северной Осетии, более половины не вернулись домой. "Золотой Звездой Героя Советского Союза были награждены 79 наших отважных земляков, 12 стали полными кавалерами ордена Славы! Мы никогда не забудем, как ковалась великая победа! Вечная память погибшим, вечная слава героям, сражавшимся за нашу Родину!", - заключил Битаров.

Напомним, 22 июня в России отмечают День памяти и скорби: ровно 79 лет назад с нападения фашистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война.