Пресс-секретарь Токаева подтвердил его приезд в Москву на Парад Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву и участвовать в качестве гостя на Параде Победы 24 июня. Это подтвердил пресс-секретарь казахстанского президента Берик Уали.

"Как ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы, который состоится в Москве 24 июня", - написал Уали на своей странице в Facebook.