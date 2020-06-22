Песков: Путин доволен выстроенной в России политической системой

Президент России Владимир Путин доволен выстроенной в стране политической системой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"А - президент доволен выстроенной системой. Б - система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость", - сказал он.

По словам Пескова, президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. "Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального", - резюмировал представитель Кремля.

Ранее Путин, комментируя поправку в Конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе года через два вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников. "Работать надо, а не преемников искать", - подчеркнул президент.





