Российский диетолог рассказал, как меньше есть

Доктор медицинских наук, автор книги "#КетоДиета. Есть жир можно!" Василий Генералов назвал способ, который поможет приучить организм довольствоваться меньшим объемом пищи.

В интервью радио Sputnik он объяснил, что за количество съедаемого отвечают, в числе прочего, и вкусовые рецепторы, которые помогают получать удовольствие от еды и влияют на насыщение. Поэтому, если рецепторы прекращают нормально работать, человек поглощает все большие и большие объемы еды. Такой сбой может произойти из-за качества пищи.

"Современные продукты-полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов. Все это химические оттенки, которые влияют на рецепторы. Конспирологическая теория состоит в том, что, чем ниже у вас порог вкусовой чувствительности, тем больше вы будете потреблять продукты, а чем больше вы их потребляете, тем выгоднее это пищевым компаниям, поскольку ваш чек увеличивается", - пояснил Генералов.

По словам врача, для восстановления вкусовых рецепторов надо отказаться от продуктов, которые действуют как наркотики, провоцируя возникновение пищевой зависимости, а именно полуфабрикатов и фастфуда, - в пользу естественных продуктов, то есть мяса, яиц, рыбы и зеленых салатов. В результате человек начнет получать совершенно новые ощущения от привычных блюд, например, чувствовать сладкий вкус помидора или огурца.