Гахария предостерег от ускорения темпов распространения COVID-19

Высокая мобильность в Грузии обязывает к двойной ответственности, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

По его словам, так или иначе, удается выходить на первоисточники заражения, однако и граждане должны помнить об ответственности. "Мобильность очень высокая, соответственно, и граждан и, наверное, компании должны проявлять максимальную ответственность. Мы входим в сложный период. Глобально в мире цифры, которые я видел, увеличиваются, уже больше девяти миллионов", - сказал он на заседании межведомственного координационного совета.

Кроме того, Гахария отметил необходимость сохранения текущих темпов распространения коронавируса. "Реально темп распространения вируса не снижается в нашем регионе, в соседних странах, наоборот, увеличивается. Поэтому мы обязаны проявлять удвоенную ответственность. В первую очередь для того, чтобы те результаты контроля распространения, который у нас есть, сохранить", - цитирует премьера Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что на территории республики за сутки было выявлено два новых случая инфицирования COVID-19.