В Туркестанской области абитуриент набрал 138 баллов из 140 на ЕНТ

В Казахстане абитуриенту из Туркестанской области Абзалу Абдыманапу не хватило всего двух баллов для того, чтобы показать максимально возможный результат на ЕНТ.

Об итогах первого дня тестирования рассказала заместитель директора Национального центра тестирования министерства образования и науки Наужан Дидарбекова.

"Самый высокий балл набрал один выпускник, 138 баллов, он из Ордабасинского района Туркестанской области, Абдыманап Абзал", - сообщила она Дидарбекова.

ЕНТ сдается в бумажном варианте по пяти предметам - три обязательных и два профильных, всего 120 тестовых заданий. Максимально можно набрать 140 баллов.

В первый день ЕНТ сдали 6 206 человек, во второй, согласно графику, ЕНТ сдают 10 007 человек, передает Спутник-Казахстан.