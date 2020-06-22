Торжественное прохождение войск не состоится 24 июня в Краснодаре

Власти Краснодара отменили запланированное на 24 июня торжественное прохождение войск по случаю 75-летия Великой Победы, такое сообщение распространила пресс-служба администрации города.

"В Краснодаре традиционного прохождения войск и праздничного салюта не будет - часть ограничений из-за пандемии коронавируса сохраняется", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Торжественные мероприятия в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне - парад и салют - пройдут в Новороссийске. Уточняется, что на парад смогут прийти только ветераны. Жителям города и туристам строго рекомендовано посмотреть парад в записи, его покажут в 12:00 мск в эфире регионального телеканала "Кубань 24".