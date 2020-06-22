У акима Туркестана обнаружили коронавирус

Аким Туркестана Рашид Аюпов рассказал, что заболел коронавирусом. "Несколько дней назад, почувствовав недомогание, обратился за помощью к врачам", - написал он на своей странице в Instagram. "Сегодня пришли результаты анализа ПЦР, подтверждающие мои опасения", - сообщил аким.

Сейчас он находится на самоизоляции дома. "Состояние относительно удовлетворительное", - отметил Аюпов, выразив надежду, что выздоровеет в скором времени.

"Работа такова, что ежедневно приходится посещать места скопления людей", - напомнил он. "Несмотря на все предпринятые меры предосторожности, все-таки заразился коронавирусом", - заключил аким Туркестана.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, министр здравоохранения Елжан Биртанов, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, депутат мажилиса Бекболат Тлеухан, замминистра труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов, аким Темиртау Галым Ашимов, замакима Павлодарской области Асхат Оралов, глава управления общественного здравоохранения Алматы Камалжан Надыров, аким Алматинской области Амандык Баталов.