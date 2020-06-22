Количество летальных исходов от коронавируса в России впервые за месяц опустилось ниже 100

Число летальных исходов среди больных коронавирусом за сутки составило 95, показатель упал ниже 100 впервые с 25 мая. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За весь период пандемии скончались 8 206 заразившихся.

Кроме того, за сутки в России выявлено 7,6 тыс новых случаев COVID-19 в 83 регионах. В тройку антилидеров вошли Москва (1068 инфицированных), Московская область (506), Ханты-Мансийский АО (295).

Среди регионов СКФО больше всего новых пациентов за сутки выявлено в Ставропольском крае - 102. Далее следуют Карачаево‑Черкесия (87 подтвержденных диагнозов), Дагестан (79) и Кабардино-Балкария (75). В Северной Осетии тесты оказались положительными у 30 человек, в Ингушетии - у 22, в Чечне - у 19.

За все время пандемии в РФ заразились 592 280 человек.

За день в России полностью выздоровело 4 705 пациентов, за весь период - 344 416 человек.