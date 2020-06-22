Глава UFC подтвердил, что Макгрегор завершил карьеру

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор действительно завершил карьеру.

"Нет, я ничего не слышал о нем в последнее время", - цитирует главу UFC инсайдер ESPN Бретт Окамото на своей странице в Twitter.

"Конор завершил карьеру", - приводит слова Уайта Чемпионат.com.

Напомним, Макгрегор недавно в очередной раз объявил о завершении карьеры. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что не видит привлекательных вариантов боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в легком весе Джастином Гэтжи. До этого ирландец дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт.