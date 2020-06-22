BCG: за 20 лет россияне увеличили личное состояние в 16 раз

В период с 1999 года по 2019 год жители России увеличили объем частного финансового состояния в 16 раз. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Согласно оценке аналитиков, в 1999 году объем частных состояний в России составлял $0,1 трлн, а к 2019 году достиг $1,6 трлн. При этом с 2014 года по 2019 год состояние россиян росло на 11,7% в год, (увеличение с $0,9 трлн до $1,6 трлн), отметили они.

"55,8% совокупных объемов частных состояний в 2019 году принадлежат миллионерам", - говорится в исследовании BCG. "Наибольшей долей совокупных объемов частных состояний владеет сегмент 100 млн+ в 2019 году", - цитирует материалы компании ТАСС.

Аналитики ожидают, что "сегмент 0,25 млн - 1 млн будет расти самыми быстрыми темпами, 5,2% в год".

По их прогнозу, в период с 2019 года по 2024 год рост объемов личных финансовых состояний замедлится. Если реализуется сценарий "быстрого отскока" после пандемии коронавируса, совокупное богатство россиян будет расти на 6,1% в год, достигнув к 2024 году $2,2 трлн, а при "медленном восстановлении" - на 4,8%, до $2 трлн. В случае "долговременного ущерба" рост будет 3,8% в год, к 2024 году состояния россиян составит $1,9 трлн.

В BCG пояснили, что в исследовании совокупный объем частных состояний определяется как финансовые состояния в собственности взрослых людей (18+). Нефинансовые элементы состояний, например, золото в слитках и монетах, недвижимость, не учитываются. Объем состояний разделяется на следующие сегменты: розничный - $0-0,25 млн, обеспеченный - $0,25-1 млн, нижний подсегмент состоятельного сегмента - $1-5 млн и $5-20 млн, верхний подсегмент состоятельного сегмента - $20-100 млн, сверхсостоятельный - более $100 млн.