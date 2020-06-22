Путин: Россия не ругалась с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что Россия не ругалась с Украиной.

"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, стоило ли ссоры такого масштаба то, что РФ "приобрела" Крым, при этом практически "потеряв" Украину.

При этом он напомнил, что Крым всегда был российским, а решение о воссоединении приняли проживающие на полуострове люди. "Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не "приобрели" - народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии, хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям. А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением", - подытожил Путин.