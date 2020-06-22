Жители высокогорных сел Северной Осетии проголосовали по поправкам к Конституции

Жители высокогорных сел Северной Осетии первыми в регионе отдали голоса по поправкам к Конституции России. Об этом проинформировали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) региона.

Сообщается, что голосование прошло в труднодоступных местностях Северной Осетии. "В трех районах республики – Ирафском, Алагирском и Пригородном – в 08:00 свои двери распахнули 16 избирательных участков. Работу они завершили в 20:00. Данные по явке пока обрабатываются, но активность можно было заметить с утра – люди приходили голосовать целыми семьями за несколько километров", - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что, в частности, голосование прошло и в самом высокогорном селе республики Камунта, расположенном на высоте 1 934 м над уровнем моря.

Всего на территории республики будет работать 338 постоянных участков и 25 временных.