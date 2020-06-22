Сергей Шойгу пригласил Закира Гасанова на парад Победы

Глава министерства обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов был приглашен российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу на военный парад в Москве. Такое сообщение опубликовано на сайте азербайджанского оборонного ведомства.

"Делегация во главе с генерал-полковником Закиром Гасановым примет участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня", - сказано в нем.

Азербайджанская делегация направится в Москву за день до парада, то есть завтра.

Напомним, АР на параде представит парадный расчет в составе 75 военнослужащих Азербайджанской Армии.