5 событий, вошедших в историю 22 июня

- В 1633 году в доминиканском монастыре святой Минервы итальянский физик, механик, астроном, философ и математик Галилео Галилей на коленях отрекся от учения о гелиоцентрической системы мира. Это произошло на том самом месте, где Джордано Бруно был вынесен смертный приговор.

Галилео, известный, как продолжатель учения Николая Коперника, установил, что Солнце вращается вокруг своей оси. На основании данных наблюдений он сделал вывод, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам, а также, что гелиоцентрическая система верна. Итальянские инквизиторы сочли его научные работы еретическим. Ученого вызвали в Рим и предали суду.

- В 1815 году полководец и государственный деятель Наполеон Бонапарт в последний раз отрекся от престола Франции вскоре после поражения при Ватерлоо.

Уехав из Франции, он, надеясь на благородство правительства Великобритании, 15 июля возле острова Экс добровольно сел на английский линейный корабль "Беллерофон". Наполеон рассчитывая получить политическое убежище у своих давних врагов – англичан, однако британский кабинет министров рассудил иначе: Наполеон стал пленником и был отправлен на остров Святой Елены в Атлантическом океане. Узнав об этом решении, Наполеон сказал: "Это хуже, чем железная клетка Тамерлана!"

- В 1889 году в Германии во времена канцлера Бисмарка впервые в Европе была введена пенсия по старости. Пенсия предназначалась рабочим и служащим, дожившим до 70 лет. Это при том, что продолжительность жизни немцев в то время составляла в среднем 45 лет.

- В 1897 году в отдельном кабинете ресторана "Славянский базар" по инициативе театрального режиссера и критика В.И. Немировича-Данченко состоялась его встреча с коллегой по театральному цеху К.С. Станиславским. День этой встречи считается днем рождения Московского художественного театра.

- Сегодня, 22 июня, Россия отмечает День памяти и скорби. Страна вспоминает события 1941 года, когда без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза. Массированный удар был нанесен по главным стратегическим объектам страны. Потери страны, согласно минимальным подсчетам составили 27 миллионов жизней.