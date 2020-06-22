Иран импортозаместил инсулин

Первая линия по производству инсулина была запущена в Иране, новое производство в режиме видеоконференции было представлено в присутствии вице-президента по науке и технологиям Сорены Саттари и главы Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования ИРИ Саида Намаки.

Из-за усиления санкций против Ирана импорт ряда фармацевтических препаратов и медицинского оборудования, в частности, инсулина, оказался ограничен, что и побудило иранскую компанию заняться производством препарата.

!Производство иранского инсулина является результатом более чем трехлетних исследований и разработок... Местное производство инсулина может предотвратить отток капитала", - пишет Irna.