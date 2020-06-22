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Врач дал рекомендации по безопасному посещению кафе

Врач дал рекомендации по безопасному посещению кафе

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что до и после посещения кафе лучше использовать разные защитные маски.

Находясь в кафе, "можете снять маску, но по возможности необходимо соблюдать социальную дистанцию", указал он. "Если сели за столик и сняли маску, например, для того чтобы выпить кофе, то желательно потом использовать новую", - приводит слова Тяжельникова Агентство городских новостей "Москва".

Врач отметил, что маску следует менять каждые два часа, а в жаркую погоду - каждые 20-30 минут, так как "от влажности она теряет защитные свойства".

Перед приемом пищи "надежнее помыть руки тщательно с мылом", однако "если нет возможности, то нужно обработать антисептиком", напомнил он. Тяжельников призвал выбирать "для посещения кафе, где есть условия для соблюдения гигиены".

Также главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы предупредил, что угроза заражения сохраняется, несмотря на снятие некоторых ограничений. Поэтому пока лучше воздержаться от посещения многолюдных мест, подчеркнул он.

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Вестник Кавказа

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