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Более 300 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Армении

Более 300 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Армении

Еще 320 случаев коронавируса обнаружено за сутки в Армении. Такое сообщение распространил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

В общей сложности на сегодня в стране зафиксировано 20 588 заражений COVID-19.

От осложнений коронавируса за сутки скончались 10 человек (360 за все время пандемии), по другим причинам – три пациента с "ковидом" (117 за весь период).

От заболевания вылечились 9131 человек, в данный момент курс лечения проходят 10 980 человек. Всего было сделано 96 843 тестов, пишет Sputnik Армения.


 

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Вестник Кавказа

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