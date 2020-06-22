Россия отмечает День памяти и скорби

Сегодня в России отмечается День памяти и скорби: 79 лет назад с нападения нацистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война.

Минобороны России в этой связи открыто официальный портал, на котором выложены рассекреченные документы, относящиеся к первым дням противостояния.

"Тогда, в одночасье, на нашу страну обрушились беды, обернувшиеся гибелью миллионов наших соотечественников, а также разрушением тысяч городов и деревень. Для тех, кто пережил ту войну, для детей и внуков воинов Красной Армии, сражавшихся за мир, в котором мы сегодня живем, этот день является Днем памяти и скорби", - сообщили в оборонном ведомстве.

На портале опубликованы сводки Генштаба, шифрограммы, а также воспоминания участников первых боев.

Среди документов имеются подтверждения того, что в начале войны, несмотря на тяжелейшее положение войск Красной Армии, на отдельных участках фронта советским войскам сопутствовал успех. В частности, за 23 июня в районе Рава-Русская Львовской области части шестой армии только уничтожили 50 немецких самолетов.

В первые дни отличилась и 12 армия Юго-Западного фронта, бойцы которой за 24 июня уничтожили до 800 солдат и шесть танков противника.

В Минобороны также рассказали, что отношение советских солдат к войскам противника было двояким. С одной стороны, многие командиры Красной Армии указывали, что немцы умеют эффективно применять минометы и хорошо организовывать взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет. При этом зачастую вермахт предпочитал не вести боевых действий в темное время суток, а артиллерия периодически вела огонь без учета его действенности, с тем, чтобы только показать силу своего огня".

"Также участниками боев отмечается, что "немцы очень боятся штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят", — рассказали в Минобороны.

В оборонном ведомстве также отметили, что Советский Союз с первых дней Великой Отечественной войны придавал большое значение "информационному противоборству" и привлек к освещению событий известных писателей, в том числе Сергея Михалкова и Александра Твардовского, передает РИА Новости.