На Москву обрушилось более 200% от нормы осадков

За первые три недели июня в Москве выпало 156 мм осадков. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

По словам синоптиков, согласно предварительным рассчетам, прирост осадков с начала месяца в столице составил почти 210% месячной нормы, которая составляет 75 мм.

В метеобюро также отметили, что это расчетные данные, которые были получены с опорной метеостанции столицы на ВДНХ, передает "Интерфакс".

Самым дождливым днем месяца на данный момент остается 18 июня, когда за 12 часов выпало рекордные 41 мм осадков. В тот день был побит рекорд 1928 года (27 мм).