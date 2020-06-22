На Москву обрушилось более 200% от нормы осадков
За первые три недели июня в Москве выпало 156 мм осадков. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.
По словам синоптиков, согласно предварительным рассчетам, прирост осадков с начала месяца в столице составил почти 210% месячной нормы, которая составляет 75 мм.
В метеобюро также отметили, что это расчетные данные, которые были получены с опорной метеостанции столицы на ВДНХ, передает "Интерфакс".
Самым дождливым днем месяца на данный момент остается 18 июня, когда за 12 часов выпало рекордные 41 мм осадков. В тот день был побит рекорд 1928 года (27 мм).
Вестник Кавказа
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