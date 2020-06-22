Гахария отчитается перед парламентом на этой неделе

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступит в парламенте с годовым отчетом на этой неделе. О точной дате, предположительно, станет известно сегодня.

"Это последняя неделя весенней сессии, и, соответственно, премьер-министр представит свой отчет", - заявил депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Гурам Мачарашвили. "Конкретный день выступления будет установлен в ходе консультаций с администрацией премьер-министра", - цитирует его Sputnik Грузия.

Депутат напомнил, что за последнее время Гахария выступил в парламенте уже дважды. Первый раз глава кабмина представил отчет по ситуации с коронавирусом и с предложением отмены режима ЧП, а второй раз - по вызову группы парламентариев, у которых были конкретные вопросы к нему.

Известно, что "Европейская Грузия" не будет присутствовать на годовом отчете главы правительства. Она, как и "Национальное движение", призывает власть к полному выполнению соглашения 8 марта, а конкретно - к освобождению одного из учредителей телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, которого называет политзаключенным. В мае президент Грузии Саломе Зурабишвили частично выполнила требование оппозиции и помиловала Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили, которых оппозиция также считает политзаключенными. В заключении остается Руруа, суд по его делу продолжается. Из-за этого в голосовании конституционных поправок в первом чтении не принимали участие депутаты от "Национального движения".

На годовом отчете премьера будет другая ситуация - в зале не будет "Европейской Грузии", однако представители "Национального движения" намерены присутствовать. У них есть вопросы к Гахария, в первую очередь, по антикризисному бюджету.