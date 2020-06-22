Хабиб Нурмагомедов показал своих племянников (ФОТО)
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов разместил на своей странице в Instagram фотографию, где он запечатлен в окружении своих племянников.
"Хlамза, Салихl, Мухlаммад, Хlаджимурад, Умар. Это мои племянники. Называйте своих детей в честь великих людей", - подписал фото боец.
Напомним, не так давно стало известно, что ближайший бой Хабиб Нурмагомедов проведет в сентябре. Его соперником должен стать американец Джастин Гэтжи, победивший в ночь с 9 на 10 мая своего соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). Ожидается, что дуэль Хабиба и Джастина пройдет в Абу-Даби.
Хlамза, Салихl, Мухlаммад, Хlаджимурад, Умар. Это мои племянники. Называйте своих детей в честь великих людей.
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 21 Июн 2020 в 2:17 PDT
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться