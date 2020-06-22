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Купающихся медведей "поймали" в видеоловушку в заповеднике в Грузии (ВИДЕО)

Купающихся медведей &quot;поймали&quot; в видеоловушку в заповеднике в Грузии (ВИДЕО)

В Национальном парке Вашловани (Кахети) в видеоловушки "попались" купающиеся медведи. Записи распространило министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Небольшой водоем на территории заповедника пришелся по душе семейству медведей: как следует из видео, косолапые посещают его достаточно часто, причем не только в качестве водопоя, но и как купальню, пишет "Новости-Грузия".

Кроме того, на ролике видно, как медведь, метя понравившийся ему водоем, трется мордой о большой камень на берегу.

"Семейство медведей нашло лучший способ освежиться на охраняемых территориях Вашловани", - сказано в подписи к видео.

 
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Posted by გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო on Sunday, June 21, 2020

 

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