Следящим за весом россиянам посоветовали заменить колбасу в окрошке на филе курицы или индейки

Людям, следящим за своим весом, лучше заменить докторскую колбасу в составе окрошки отварным филе курицы или индейки. Такую рекомендацию дали в Роскачестве, отметив, что "в каждой семье есть свой фирменный рецепт окрошки". При этом "большинство россиян добавляют в окрошку докторскую колбасу (реже ветчину)", напомнили в организации.

По данным Роскачества, в среднем порция (300-400 г) обладает калорийностью 380-420 ккал, при этом большая часть калорий приходится на докторскую колбасу (257 ккал/100 г) или ветчину (263 ккал/100 г). Поэтому эксперты советуют заменить эти ингредиенты отварной куриной грудкой (113 ккал/100 г) или отварным филе индейки (130 ккал/100 г), пишет ТАСС.

Также тем, кто следит за весом, они рекомендуют отдавать предпочтение окрошке на кефире низкой жирности или минеральной воде, либо слегка разбавить кефир водой.

Кроме того, некоторым людям посоветовали и вовсе отказаться от окрошки. Так, кефир и квас противопоказаны при язве, при высокой секреции желудка, предупредили в Роскачестве.