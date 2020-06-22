Ливень отключил свет в Невинномысске и притормозил движение

Пролившийся накануне на Невинномысск ливень затопил подстанцию. Это привело к частичному отключению электроснабжения. В настоящее время неполадки устранены.

Глава города Михаил Миненков проинформировал о том, что за час в городе выпало 18 мм осадков, а за последние несколько суток - 46 мм осадков – половина месячной нормы.

Он также отметил, что прогноз на неблагоприятные погодные условия остается. "Службы ЖКХ все работают", - сообщил он, пообещав, что "системы ливневой канализации почистят".

Кроме того, глава города обратился призвал автолюбителей прекратить передвижение по тротуарам.