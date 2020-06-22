В Турции ввели штрафы за отсутствие масок

В Турции введено обязательное ношение масок на всей территории страны, сообщают местные СМИ.

Одновременно с этим вводится крупный денежный штраф за нарушение масочного режима в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции. Нарушители масочного режима будут штрафоваться на 900 лир (более $130). МВД Турции уже направило соответствующее предписание губернаторам всех провинций страны.

До настоящего времени в Турции за несоблюдение масочного режима граждане получали только предупреждения от полиции.

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за последние сутки на 1 192, умерли 23 человека. Всего заразившихся выявлено 187 685, скончались 4 950 человек, вылечились - 160 240, передает Спутник-Грузия.