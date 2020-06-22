Счетная палата: Минкавказ тратил средства из бюджета целевым образом, но ...

Министерство РФ по делам Северного Кавказа в прошлом году потратило полученные из федерального бюджета средства целевым образом, но доходы от его деятельности составили всего 11% от ожидаемого. Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете Счетной палаты.

Таким образом, по итогам анализа исполнения бюджета оказалось, что госпрограмма по развитию СКФО была реализована недостаточно эффективно.

"В Минкавказе основные нарушения и системные недостатки связаны с реализацией госпрограммы развития СКФО, исполнением федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и предоставлением субсидий регионам СКФО на софинансирование имущественных взносов в региональные корпорации развития", - цитирует пояснительную записку к отчету ТАСС.

В прошлом году Минкавказ получил из федерального бюджета ассигнования более чем на 27 млрд рублей, исполнение составило около 26,8 млрд рублей, но, пояснили в Счетной палате, расходы велись министерством неравномерно. "В IV квартале 2019 года составили 12 млрд 100 млн 580,9 тыс рублей, или 43% фактического объема за год, что говорит о недостаточном качестве планирования Минкавказом России бюджетных расходов", - обратили внимание в ведомстве.

По итогам минувшего года доходы в федеральный бюджет от работы Минкавказа должны были составить более 204,3 млн рублей, но фактически они равнялись 24 млн рублей, или 11,7% прогнозных значений, что "может свидетельствовать о недостаточности мер, принимаемых Минкавказом для обеспечения поступления доходов в бюджет".

"По сравнению с 2018 годом поступления доходов в федеральный бюджет уменьшились в 25,4 раза, а по сравнению с 2017 годом - в два раза. Указанное объясняется тем, что доходы федерального бюджета, администрируемые Минкавказом России, не являются регулярными платежами и трудно прогнозируются", - сказано в документе.

В Счетной палате также выяснили, что по сравнению с началом прошлого года в текущем году вырос объем дебиторской и кредиторской задолженности Минкавказа. На 1 января 2020 года общий объем дебиторской задолженности почти достиг 3 млрд рублей и по сравнению с началом прошлого года увеличился на 20,9%, кредиторская задолженность на 1 января 2020 года равнялась 10 млн 115,0 тыс. рублей и по сравнению с началом минувшего года увеличилась в 4,9 раза.