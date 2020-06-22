Грузия представила статистику по COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки, увеличившись на два, составило 908 случаев. Об этом говорится на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования - 908, среди них выздоровел 761 человек, смертельных случаев - 14", - приводит сообщение РИА Новости.

Уточнятся, что за сутки выздоровели шесть человек, на карантине находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах - 269.