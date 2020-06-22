2020 году предрекли попадание в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений

Нынешний год, скорее всего, войдет в первую пятерку самых теплых лет за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом. Такой прогноз дает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая является специализированным учреждением ООН.

Прошедший май оказался самым теплым в истории таких наблюдений, а период с января по май занял второе место в списке самых теплых, уступив только первым пяти месяцам 2016 года. Об этом сообщает ВМО в информационном бюллетене, ссылаясь на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Службу ЕС по изменению климата "Коперник". При этом в организации обратили внимание, что 2016 год был отмечен сильным природным феноменом "Эль-Ниньо", который известен согревающим эффектом, а в нынешнем году подобного фактора нет.

"2020 год, скорее всего, - с вероятностью 99,9% - войдет в число пяти из десяти самых теплых лет из зарегистрированных", - цитирует материалы организации ТАСС.

Так, в Южной Америке, Европе и Азии первые пять месяцев нынешнего года стали самыми теплыми в истории наблюдений, а в Сибири в мае температура местами превышала норму на 10 градусов.

Всемирная метеорологическая организация напомнила, что период 2015-2019 годов стал самым теплым пятилетием в истории метеонаблюдений, а 2010-2019 годов - самым теплым десятилетием.