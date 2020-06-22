Больничный охранник присвоил деньги из забытого кошелька в Нефтекумске

Охранник больницы похитил деньги из забытого кошелька в Нефтекумске. Такое сообщение распространило ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию пришла местная жительница, которая рассказала, что забыла портмоне с деньгами и банковскими картами в больнице, а возвратившись, не нашла своего имущества.

Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастен охранник медицинского учреждения. Его доставили в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания.

Оказалось, что работники больницы обнаружили кошелек на лавочке и передали его на пост охраны, где владелец мог бы забрать его.

Но охранник, воспользовавшись отсутствием напарника, присвоил деньги и потратил их на погашение долгов.

В отношении мужчины открыто уголовное дело по статье "Кража".