Ребенок пострадал в ДТП с уснувшим водителем на Кубани

(с) Instagram ОГИБДД по Темрюкскому району

Ребенок пострадал в результате аварии на Кубани. Такое сообщение распространила пресс-служба ОГИБДД по Темрюкскому району.

ДТП случилось в субботу 20 июня в 16:20. Водитель Nissan Qashqai, 60-летний уроженец Челябинска, двигался по дороге Славянск-на-Кубани - Темрюк. В районе 108 км + 950 м он, по предварительным данным, уснул за рулем из-за усталости.

Автомобиль съехал с дороги, врезался в опору дорожного освещения и перевернулся.

В результате инцидента пострадал пассажир 2012 г.р.